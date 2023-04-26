Главные анонсы 26 апреля

В России пройдет первое заседание комиссии по интеграции новых субъектов.

В Казани начнет работу Всероссийский съезд детских омбудсменов. Участвуют глава Татарстана Рустам Минниханов, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В Киеве Хозяйственный суд рассмотрит иск служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви.

В Москве Басманный суд рассмотрит иск об установлении срока ознакомления Алексея Навального и его защитников с уголовным делом о создании экстремистского сообщества. Будет рассматриваться материал об установлении срока ознакомления до 5 мая с уголовным делом Навального и его защитников.

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) о дискредитации Вооруженных сил РФ.

В России пройдет плановая проверка систем оповещения с включением сирен в ряде регионов.

В Минске в областном суде с последним словом выступит один из основателей и бывший главред ТГ-канала NEXTA Роман Протасевич.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден примут президента Южной Кореи Юна Сок Ёля с супругой Ким Гон Хи.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд проведет первое слушание по делу граждан Украины, готовивших взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе.