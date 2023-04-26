Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Ту-160 — крупнейший в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Разработан ПАО «Туполев» (входит в Ростех через ОАК).

Экипажи самолетов в ходе полета осуществили дневную и ночную дозаправку в воздухе, сообщили в оборонном ведомстве. Сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи истребителей МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, добавила пресс-служба.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства»,— отметили в Минобороны.

13 апреле российское оборонное ведомство сообщило, что МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии. Накануне Минобороны сообщало, что истребитель Су-27 был поднят в воздух из-за обнаружения над акваторией Балтийского моря самолета базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии.

Эрдни Кагалтынов