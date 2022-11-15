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Коммерсантъ FM
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Управляющие не экономят на сотрудниках

Переориентация бизнеса на Восток требует дополнительных затрат

Бизнес российских управляющих компаний сокращается, хотя и не слишком быстрыми темпами. За три квартала вознаграждение отчитавшихся компаний уменьшилось год к году на 9%, чистая прибыль — на 8%. Вместе с тем управляющие продолжают наращивать расходы на персонал, подстраивая бизнес под новые рыночные условия.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев 2022 года выручка от профильных услуг российских управляющих компаний (УК) снизилась на 9,4% (до 16,6 млрд руб. по компаниям, раскрывшим отчетность). Это следует из отчетности по РСБУ более 160 УК — это 63% всех действующих участников рынка, на которые приходится более 40% выручки от услуг доверительного управления (ДУ). В это число не вошел ряд крупных компаний, входящих в банковские группы и не раскрывающих с начала года свою отчетность. Чистая прибыль рассмотренных компаний сократилась на 8,1%, до 4,6 млрд руб.

Вместе с тем стоит отметить, что снижение выручки коснулась менее 40% рассмотренных компаний. И в первую очередь наблюдалось у тех, значительная доля бизнеса которых составляет розничные фонды и индивидуальных клиентов. В ряде случаев она сократилась на 10–30%. По мнению участников рынка, ключевая причина снижения выручки компаний — это падение стоимости активов, в том числе из-за переоценки, и уход части клиентов.

По оценке “Ъ”, активы розничных ПИФов с начала года упали на четверть, до 850 млрд руб., что было связано со снижением стоимости рыночных активов, а также оттоком в размере 26 млрд руб. «Небольшое снижение выручки наблюдается в розничном сегменте, который временно ослабил свою активность на рынке, соответственно, снизились поступления от активно управляемых фондов»,— отмечает глава «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Из общей картины выбиваются молодые розничные компании, демонстрирующие приток средств в фонды, а также УК, специализирующиеся на закрытых паевых инвестиционных фондах,— они показали рост выручки на 10–50%. «Как правило, ЗПИФы формируются для реализации средне- и долгосрочных проектов. Такого рода инвестиции больше защищены от рыночной конъюнктуры. И хотя изменения внешней среды оказывают на них влияние, это происходит не в моменте, как в случае с рыночными инструментами, и у управляющей компании больше времени и возможностей для действий по стабилизации актива»,— отмечает заместитель гендиректора «КСП Капитал управление активами» Дмитрий Ярцев.

Несмотря на общее снижение вознаграждения, управляющие компании по-прежнему наращивают расходы на персонал. По оценкам “Ъ”, суммарные затраты на сотрудников выросли более чем на 10% (по сравнению с прошлым годом), до почти 8 млрд руб. Расходы нарастили три четверти компаний, что было связано как с привлечением персонала, так и с его перепрофилированием. Собеседник в крупной УК отмечает увеличение дефицита специалистов бэк-офиса, внутреннего контроля. «С начала года выросла нагрузка на отрасль из-за санкционных ограничений, компании вынуждены разделять или выделять бизнес, дублируя инфраструктуру, а это — документы, отчетность и учет»,— отмечает собеседник “Ъ”. «В отчетный период выросли расходы на переквалификацию специалистов с рынков США и Европы на азиатские рынки»,— рассказала Ирина Кривошеева.

Относительно перспектив ближайших кварталов участники рынка высказываются с осторожностью, отмечая, что нынешний кризис — худший для отрасли с 2008 года. «Спрогнозировать сейчас, какой будет рынок в 2023 году, какие продукты и идеи будут более востребованы, очень непросто. Можно ожидать, что не все управляющие компании смогут достигнуть поставленных на 2022 год целей, что повлечет за собой изменения, в том числе, возможно, и сокращение расходов»,— отмечает Дмитрий Ярцев. В первую очередь компании будут резать расходы на продвижение, и только в крайнем случае — на персонал. Динамично будет расти выручка по направлению альтернативных продуктов, в том числе в части ЗПИФов недвижимости. «Стратегию, цели и задачи мы не меняем, но корректируем некоторые промежуточные показатели. Сейчас мы больше ориентированы на состоятельную розницу и состоятельных инвесторов»,— отмечает Ирина Кривошеева. В УК «Первая» заявили о планах расширения продуктовой линейки с помощью концептуально новых инструментов с точки зрения оболочки, а также за счет расширения географии инвестиционных инструментов с фокусом на азиатские рынки.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин

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