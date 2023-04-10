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Коммерсантъ FM
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Индекс поманил пайщиков

Вложения в розничные фонды выросли до полугодового максимума

В марте рынок коллективных инвестиций показал первый положительный результат с начала года и лучший с сентября 2022 года. За месяц граждане вложили в розничные фонды почти 5 млрд руб., с лихвой компенсировав потери предыдущих двух месяцев. Основными бенефициарами привлечений выступали УК, продажи паев которых идут через крупные банковские сети. Последние на фоне низких ставок заинтересованы в росте комиссионных доходов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объем привлеченных средств в розничные ПИФы в марте впервые с начала года превысил объем выведенных. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, чистый приток средств в открытые и биржевые фонды составил почти 4,9 млрд руб., тогда как в феврале было выведено около 100 млн руб. Это максимум с сентября прошлого года.

Основной приток средств в марте пришелся на открытые фонды, чистые привлечения в которые составили 3,3 млрд руб., что почти в пять раз больше оттока месяцем ранее и первый положительный результат с сентября. В то же время вложения в биржевые фонды выросли втрое, до 1,5 млрд руб.

Как и прежде, частные инвесторы предпочитают в основном рисковые инструменты — чистый приток в фонды акций и смешанных инвестиций составил соответственно 1 млрд и 3,7 млрд руб. против 0,85 млрд и 1,4 млрд руб. месяцем ранее. Рост привлечений в такие фонды произошел на фоне подъема индекса Московской биржи более чем на 8,7%, до 2450,67 пункта за месяц.

«Рост фондового рынка, значительная ликвидность на счетах и невысокая ставка по депозитам заставляют частных инвесторов искать альтернативные варианты защиты от инфляции»,— отмечает замгендиректора «РСХБ Управление активами» по розничному бизнесу и маркетингу Константин Кирпичев. Директор по инвестициям УК «РБ Капитал» Иван Лавриненко добавляет, что клиенты стали спокойнее относиться к «сложившейся обстановке в стране и мире», что положительно влияет на их инвестиционные решения.

Продолжились притоки и в фонды денежного рынка и драгметаллов, чистые привлечения составили соответственно 3 млрд и 0,3 млрд руб. Из фондов облигаций пайщики забрали более 3,1 млрд руб., что почти на треть ниже продаж февраля. «Летом высока вероятность повышения ставки со стороны ЦБ, что в моменте делает облигации менее привлекательным инструментом, чем акции»,— отмечает директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец.

Однако не всем управляющим компаниям (УК) удается воспользоваться улучшившейся рыночной конъюнктурой. В лидерах привлечения остаются УК, активно использующие агентскую сеть банков. В марте первую пятерку по привлечению возглавили УК «Первая» (3,8 млрд руб.), «Промсвязь» (1,2 млрд руб.), «РБ-Капитал» (0,8 млрд руб.), «Альфа-Капитал» (0,7 млрд руб.), «Райффайзен Капитал» (0,7 млрд руб.).

Банковские группы, заинтересованные в росте комиссионного дохода, активно маркетируют ПИФы частным клиентам в качестве дополнения к базовой линейке вкладов. «Продажа ПИФов позволяет заработать комиссионный доход, увеличить лояльность собственных клиентов и переманить средства клиентов от менее расторопных конкурентов»,— отмечает Константин Кирпичев. Исключением из общей картины выступает разве что УК «Альфа-Капитал», которая исторически имеет большой штат инвестконсультантов и развитую сеть цифровых каналов продаж.

Управляющие не исключают дальнейшего роста на российском фондовом рынке и привлечений в розничные ПИФы. «Российские компании до сих сильно недооценены, а дивидендная доходность в этом году может составить 10–11%. Помимо этого, второй и третий кварталы — пик дивидендных выплат, это также будет стимулировать инвесторов к вложениям в ПИФы с выплатой доходов»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. По мнению Константина Кирпичева, увеличению привлечений со стороны пайщиков будет способствовать не только рост на фондовом рынке, но и сохранение низких ставок по депозитам, а также продолжающаяся маркетинговая активность банковских розничных сетей.

Виталий Гайдаев

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