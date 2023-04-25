Индия и Китай отходят от края Гималаев

Военные Индии и Китая провели новый раунд переговоров по обеспечению безопасности в приграничных районах вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Диалог стал прелюдией к запланированной на эту неделю встрече глав Минобороны Индии и Китая, которая состоится на полях совещания министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Дели. Индия и Китай, три года назад балансировавшие на грани новой войны в Гималаях, минимизируют риски новой эскалации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индийский истребитель над горным хребтом в Лехе, 2020 год

Фото: Danish Siddiqui / Reuters Индийский истребитель над горным хребтом в Лехе, 2020 год

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Переговоры командующих корпусов армий Индии и Китая, не встречавшихся с декабря прошлого года, возобновились в воскресенье на пограничном пункте Чушул-Молдо на китайской стороне линии фактического контроля в Ладакхе.

По информации издания Times Now, представляющий индийскую сторону генерал-лейтенант Рашим Бали «настаивал на деэскалации и снижении напряженности на стратегически важных равнинах Депсанг». В свою очередь, как сообщил индийский телеканал NDTV, в центре внимания были вопросы разведения сил в районах Депсанг и Демчок в горной области Ладакх.

«Стороны откровенно и обстоятельно обсудили решение актуальных вопросов вдоль линии фактического контроля в западном секторе с целью восстановления мира и спокойствия в приграничных районах, что способствовало бы прогрессу в двусторонних отношениях»,— сообщил в понедельник МИД Индии, подводя итоги 18-го раунда переговоров командующих корпусов. А Минобороны КНР во вторник подтвердило, что «обмен мнениями был дружеским и откровенным», а в результате стороны договорились «поддерживать тесный контакт и диалог по военным и дипломатическим каналам, ускорить решение соответствующих вопросов на западном участке китайско-индийской границы, а также продолжать охранять мир и спокойствие в приграничных районах».

Потепление между Индией и Китаем, демонстрирующими обоюдную готовность снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, происходит в преддверии третьей годовщины побоища в Ладакхе, в результате которого две крупнейшие державы Азии оказались на грани большой войны.

Обострение началось в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд стычек между военными двух стран без применения стрелкового оружия.

После этого «черной датой» в отношениях Индии и Китая, отбросившей их на многие годы назад, стало 15 июня 2020 года, когда в ходе пограничного инцидента в Ладакхе в труднодоступной горной местности были убиты 20 индийских военнослужащих. Китайская сторона настаивает, что ситуацию спровоцировали действия индийцев, якобы нарушивших линию контроля. По версии же индийской стороны, инцидент стал демонстративным актом устрашения, в ходе которого китайские пограничники вначале заманили индийский пограничный патруль в ловушку, а затем перебили и сбросили со скал в пропасть.

Индийское руководство назвало пограничный инцидент в Ладакхе спланированной акцией, призванной изменить статус-кво и закрепить за Пекином право на стратегически важную территорию долины реки Галван. После этого Индию охватили многотысячные акции протеста, участники которых сжигали китайские флаги и портреты председателя КНР Си Цзиньпина. А премьер-министр Индии Нарендра Моди тогда заявил, что у вооруженных сил на линии контроля с Китаем «развязаны руки для принятия всех необходимых мер».

Последним подтверждением сохраняющейся напряженности в отношениях двух стран стал разразившийся две недели назад скандал вокруг поездки главы МВД Индии Амита Шаха в приграничный с Китаем штат Аруначал-Прадеш, где он запустил программу поддержки деревень. В ходе поездки министр посетил населенный пункт Кибиту у границы с КНР, принадлежность которого Пекин оспаривает. В связи с этим МИД КНР осудил этот визит, после чего ситуацию прокомментировал представитель индийского МИДа Ариндам Багчи: «Мы полностью отвергаем комментарии, сделанные официальным представителем Китая. Индийские лидеры регулярно совершают поездки в штат Аруначал-Прадеш, как и в любой другой штат Индии. Возражения против таких визитов не имеют смысла и не изменят эту реальность».

Напомним, что в 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, а в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксай-Чин.

Однако в год председательства в G20 и ШОС индийская сторона, судя по всему, пришла к выводу, что прежняя жесткая антикитайская риторика и наращивание военного присутствия вдоль линии фактического контроля в Гималаях не отвечают задачам превращения Индии в лидера «глобального Юга» и одного из ключевых игроков в ШОС.

Свидетельством готовности Дели к новому взаимодействию с Пекином в рамках многосторонних региональных форматов стало состоявшееся на прошлой неделе в индийской столице совещание руководителей ведомств по чрезвычайным ситуациям стран ШОС.

В своем выступлении на встрече глава МВД Индии Амит Шах выделил основные направления совместной работы, как их представляет страна—председатель ШОС. Это укрепление доверия в Азии, утверждение принципа коллективной ответственности, расширение сотрудничества в области коммуникации и обмена информацией и наращивание потенциала для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Новой возможностью для нормализации отношений Дели и Пекина индийская сторона считает запланированную на эту неделю встречу министра обороны Раджнатха Сингха с его китайским коллегой Ли Шанфу, которая должна пройти на полях намеченного на 27–28 апреля совещания глав Минобороны стран ШОС. По сообщению индийских источников, одной из тем отдельной встречи двух министров станут меры по деэскалации в Ладакхе.

Примечательно, что индийская сторона не стала отменять встречу, хотя у Раджнатха Сингха в прошлый четверг был выявлен коронавирус.

Министр был помещен под домашний карантин. «Надеемся, что встреча министров обороны стран ШОС состоится. На данный момент она в графике»,— сообщил ТАСС индийский правительственный источник.

Сергей Строкань