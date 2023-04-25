Москва вернется к «зеленым» облигациям

Москвичам предложили скинуться на чистый воздух в мегаполисе: столичные власти выпустят для горожан двухлетние «зеленые» облигации на 2 млрд руб. Предполагается, что привлеченные по этим бумагам средства пойдут на замену дизельных автобусов электробусами, чтобы сократить уровень вредных выбросов и парниковых газов от автотранспорта. Что из себя представляют такие облигации? И для чего они понадобились московским властям именно сейчас? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Тему «зеленых» облигаций для населения поднял заммэра столицы Владимир Ефимов, заявив, что город разместит такие бумаги в конце мая на платформе «Финуслуги» Московской биржи. Купонный доход по ним будут выплачивать раз в квартал, а процентную ставку определят перед началом размещения, исходя из рыночной конъюнктуры.

Но в чем может быть выгода для держателей таких облигаций? Управляющий директор проекта «Финуслуги» Мосбиржи Игорь Алутин в разговоре с “Ъ FM” подчеркнул, что бумаги по надежности сопоставимы с банковскими вкладами:

«Человек, который приобретает данные облигации, купит их по номиналу в 1 тыс. руб. и в любой момент может их продать городу-эмитенту, не потеряв при этом ни купонный доход, ни те денежные средства, которые он изначально вкладывал.

Если никаких изменений ключевой ставки не произойдет, то этот инструмент будет примерно похож на депозиты с доходностью порядка 8-9% годовых».

Московские власти уточнили, что купить «зеленые» облигации могут только физические лица, для этого не понадобятся услуги брокера, а сами бумаги не теряют в цене, поскольку не обращаются на бирже. Этот факт, кстати, вряд ли привлечет к такому инструменту широкий пул инвесторов, отметил директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков:

«Наибольший спрос будет со стороны людей, которые делают осознанный выбор в своих инвестициях, ориентируясь в том числе на экологические проекты. Выпуск биржевых облигаций был бы достаточно интересен. На Мосбирже открыто 25 млн брокерских счетов. И желающих приобрести "зеленые" облигации вполне можно было бы поискать среди этих инвесторов».

Пару лет назад Москва размещала биржевые «зеленые» облигации на 70 млрд руб. Городские власти тогда уточняли, что средства в полном объеме направили на приобретение электробусов и строительство Большой кольцевой линии метро. Но зачем столице сейчас понадобилось занимать у населения на замену дизельных автобусов электробусами? Доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков объясняет это заметно растущими расходами бюджета. Впрочем, 2 млрд руб., по его словам, не такая уж большая сумма заимствований:

«Облигации или то, что с их помощью будет делаться, прежде всего это доходный проект, это транспорт, которым все больше людей будет пользоваться. Кроме того, в условиях кризиса, который мы переживали в 2022 году, самое правильное — это стимулирование спроса. С другой стороны, сумма в 2 млрд руб. для московского бюджета мизерная. Столица может обслуживать долги на порядки большие».

Но есть и другая версия: Москва с тех пор, как ликвидировала троллейбусное сообщение, пока не успела заменить весь рогатый транспорт электробусами, а последних не хватает для потребностей города. Поэтому дело не в замене дизельных автобусов, подчеркнул директор Центра транспортного планирования Института транспорта Высшей школы экономики Павел Зюзин:

«Количество троллейбусов в Москве в лучшие годы составляло около 3 тыс., электробусов пока все еще меньше. Продолжается наращивание парка такой техники, и для этого, в общем-то, город и изыскивает дополнительные инструменты для финансирования ее поставок. В данный момент автобусная компонента в Москве как была, так и сохраняется в своей высокой доле».

Власти Москвы тем временем анонсировали грандиозные планы по закупке электробусов — сразу 1,2 тыс. единиц в два ближайших года. Так что, видимо, майское размещение «зеленых» облигаций может оказаться не последним.

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