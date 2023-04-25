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Коммерсантъ FM
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Президент Чехии счел выгодным для Китая затягивание конфликта на Украине

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Китаю нельзя доверять роль посредника в урегулировании российско-украинского конфликта. По его словам, Пекину выгодно «затягивание войны». Такое мнение он выразил в интервью Politico.

Петр Павел

Петр Павел

Фото: Johanna Geron, Reuters

Петр Павел

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок... Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину»,— сказал господин Павел.

По мнению чешского президента, Пекин ежедневно «извлекает уроки из конфликта» и «внимательно следит за тем, что делает Россия и как реагирует Запад». «Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в разрешении войны в короткие сроки»,— добавил он.

Китай представил мирный план по Украине 24 февраля, в годовщину ввода войск России на Украину. Он состоит из 12 пунктов, в том числе из обязательств по прекращению боевых действий. МИД Украины этот план раскритиковал, так как он не предполагает выплаты репараций и вывода российских войск.

Обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с собственным мирным планом по урегулированию конфликта планировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако, по информации Bloomberg, США и страны Евросоюза раскритиковали его намерение. По их мнению, работа с Китаем ставит под угрозу единство блока.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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