Самарский дептранс провел проверку по факту драки в автобусе

Чиновники установили обстоятельства драки, которая произошла в понедельник в автобусе № 47 в Самаре. Инцидент произошел около 17:30 (MSK+1). В нем участвовали пассажиры. Об этом сообщает городской дептранс в Telegram-канале.
«По имеющейся информации, причиной конфликта стало недопонимание. Завязалась перепалка, переросшая в драку. Другие пассажиры пытались разнять дерущихся»,– говорится в сообщении.
Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ
В итоге один из участников конфликта покинул автобус на следующей остановке. Никто из подравшихся не обращался за помощью к медикам.
Ранее в ТЦ в Тольятти произошла стычка между взрослым и подростком.
Инцидент попал на видео.
Региональное СУ СК РФ начало проверку по факту случившегося. Следственный комитет России взял ситуацию на контроль.
Полиция установила участников инцидента. Подросток, который, предположительно, спровоцировал конфликт и получил пощечину, попросил прощения.