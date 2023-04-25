Самарский дептранс провел проверку по факту драки в автобусе

Чиновники установили обстоятельства драки, которая произошла в понедельник в автобусе № 47 в Самаре. Инцидент произошел около 17:30 (MSK+1). В нем участвовали пассажиры. Об этом сообщает городской дептранс в Telegram-канале.

«По имеющейся информации, причиной конфликта стало недопонимание. Завязалась перепалка, переросшая в драку. Другие пассажиры пытались разнять дерущихся»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

В итоге один из участников конфликта покинул автобус на следующей остановке. Никто из подравшихся не обращался за помощью к медикам.

Ранее в ТЦ в Тольятти произошла стычка между взрослым и подростком.

Инцидент попал на видео.

Региональное СУ СК РФ начало проверку по факту случившегося. Следственный комитет России взял ситуацию на контроль.

Полиция установила участников инцидента. Подросток, который, предположительно, спровоцировал конфликт и получил пощечину, попросил прощения.

Георгий Портнов