Подросток-участник стычки со взрослым в ТЦ Тольятти раскаялся в своем поступке

Полицейские Тольятти установили личность подростка, который оказался в центре конфликта на фуд-корте в местном ТЦ в минувшие выходные. Им оказался молодой человек 2009 года рождения. Его допросили в присутствии мамы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Полиция выяснила, что молодой человек в субботу приехал с друзьями в ТЦ, где у него возник конфликт с другой группой молодых людей. В итоге молодой человек забрал бейсболку у одного из оппонентов и требовал от других участников конфликта выйти на улицу и продолжить разбирательство.
Это увидел мужчина, на вид около 30 лет, который сделал замечание 14-летнему подростку. Между ними произошла словесная перепалка, после этого мужчина дал пощечину несовершеннолетнему.
Во время опроса молодой человек отказался от претензий к участникам инцидента. Он также раскаялся в произошедшем и высказал свое сожаление по поводу случившегося.
У мамы школьника также нет претензий ни к кому. В настоящее время полиция устанавливает личности других участников конфликта.
Ранее инцидент попал на видело. Региональное СУ СК РФ начало проверку по факту случившегося. Следственный комитет России взял ситуацию на контроль.