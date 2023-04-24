Подросток-участник стычки со взрослым в ТЦ Тольятти раскаялся в своем поступке

Полицейские Тольятти установили личность подростка, который оказался в центре конфликта на фуд-корте в местном ТЦ в минувшие выходные. Им оказался молодой человек 2009 года рождения. Его допросили в присутствии мамы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Полиция выяснила, что молодой человек в субботу приехал с друзьями в ТЦ, где у него возник конфликт с другой группой молодых людей. В итоге молодой человек забрал бейсболку у одного из оппонентов и требовал от других участников конфликта выйти на улицу и продолжить разбирательство.

Это увидел мужчина, на вид около 30 лет, который сделал замечание 14-летнему подростку. Между ними произошла словесная перепалка, после этого мужчина дал пощечину несовершеннолетнему.

Во время опроса молодой человек отказался от претензий к участникам инцидента. Он также раскаялся в произошедшем и высказал свое сожаление по поводу случившегося.

У мамы школьника также нет претензий ни к кому. В настоящее время полиция устанавливает личности других участников конфликта.

Ранее инцидент попал на видело. Региональное СУ СК РФ начало проверку по факту случившегося. Следственный комитет России взял ситуацию на контроль.

Георгий Портнов