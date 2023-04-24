СК РФ взял на контроль расследование стычки взрослого и подростка в Тольятти

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Тольятти. Доклад в центральный аппарат ведомства представит руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Марат Галиханов.

По информации следователей, в минувшее воскресенье, 23 апреля, в соцсетях появился видеоролик с конфликтом между взрослым и подростком. После словесной перепалки мужчина, который кричит, что его унизили, пытается атаковать несовершеннолетнего оппонента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Пользователи соцсетей и Telegram-каналов утверждают, что инцидент произошел в ТЦ «Русь». Ранее в Самаре местные жители устроили возле ТЦ драку со стрельбой.

Георгий Портнов