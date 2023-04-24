РБК: глава «Лужников» Александр Пронин покинет пост

Руководящий спорткомплексом «Лужники» с 2011 года Александр Пронин покинет свой пост, это может произойти в ближайшее время. Об этом РБК сообщили источник, близкий к руководству «Лужников», а также источник, знакомый с кадровыми перестановками. Преемником господина Пронина в статусе врио может стать гендиректор хоккейного клуба «Спартак» Андрей Веревко, сообщил первый источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пронин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Пронин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На территории Олимпийского комплекса «Лужники» свыше 180 га расположены разнообразные объекты, в том числе Большая спортивная арена, Малая спортивная арена, дворец спорта, плавательный бассейн, УСЗ «Дружба», Спортивный городок, открытый бассейн.

Причиной ухода Александра Пронина с поста гендиректора спорткомплекса может быть его желание заняться собственными проектами, сообщил один из источников. До назначения в «Лужники» он занимался автомобильным бизнесом, был, среди прочего, первым вице-президентом АвтоВАЗа. Господин Веревко в случае назначения действующую должность сохранит, от комментариев он отказался.

Господину Пронину принадлежат 25% в ООО «Объединенная чайная компания». В марте ООО получило одобрение от Федеральной антимонопольной службы на покупку производственных средств и нематериальных активов Ekaterra в России (Ekaterra — крупнейший производитель чая в мире, портфель брендов включает Lipton, PG Tips, Pukka, T2 и Tazo).

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Lipton заварят повторно».

Мария Федотова