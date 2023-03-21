ФАС разрешила «Объединенной чайной компании» приобрести российские активы Lipton

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Объединенная чайная компания» о покупке основных производственных средств и нематериальных активов ООО «Экатерра». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ведомстве пришли к выводу, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции. По данным «Ъ», ключевым предметом покупки стали мощности по производству 16 тыс. тонн чая в год. Собеседники «Ъ» на рынке оценивали эти активы приблизительно в 750 млн руб.

ООО «Экатерра» была основана как российское подразделение нидерландской Ekaterra – крупнейшего производителя чая в мире, портфель брендов которой включает Lipton, PG Tips, Pukka и пр. Об уходе с российского рынка голландская компания объявила в августе 2022.

Покупатель, российская ООО «Объединенная чайная компания», выпускает чай под марками Eastford, Berryford, Kama Sutra и «Зеленый стандарт». По данным ЕГРЮЛ, 50% компании принадлежит Александру Конову (директор Фонда Петра Кончаловского). Еще по 25% — у Александра и Ларисы Прониных (ранее господин Пронин был первым вице-президентом АвтоВАЗа, сейчас – гендиректор спорткомплекса «Лужники»).

Мощности Ekaterra позволят занять более 10% рынка. Момент для расширения производства чая российскими компаниями собеседники «Ъ» ранее называли подходящим.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Lipton заварят повторно».

Григорий Лейба