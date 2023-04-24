Лавров рассказал о главных целях российской военной операции на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета безопасности ООН назвал основные цели российской военной операции на Украине. По его словам, Москва уже давно дала понять, «за что и за кого воюет».

«Россия четко объяснила задачи, которые преследует в ходе специальной военной операции,— защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны НАТО»,— заявил господин Лавров.

Он также отметил, что нынешние украинские власти не могут представлять интересы жителей Донбасса, которые «отказались принять результаты государственного переворота 2014 года». Рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста нельзя, подчеркнул глава российского МИДа.

Кроме того, в ходе заседания Совбеза ООН господин Лавров высказался за расширение состава этого органа, так как, по его мнению, «Запад слишком широко» в нем представлен. «Нужно расширить количество членов совета безопасности ООН, азиатские и африканские страны, сейчас Запад в нем представлен слишком уж сильно»,— пояснил министр.

Сергей Лавров полагает, что на данный момент «мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена Холодной войны».

24 апреля Сергей Лавров принимает участие в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН. 25 апреля он будет председательствовать на дебатах по ближневосточной проблематике. Ожидается встреча министра с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Российским журналистам не выдали визы в США. Господин Лавров назвал это решение глупостью и пообещал, что Москва этого «не забудет и не простит».

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Александр Кислов