Песков подтвердил, что его сын участвовал в спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его 33-летний сын Николай принимал участие в военной операции на Украине. На прошлой неделе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что взял Николая Пескова на службу по подложным документам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Песков

Фото: Архив Николая Пескова Николай Песков

Фото: Архив Николая Пескова

Дмитрия Пескова попросили подтвердить эту информацию во время пресс-колла. По его словам, его сын «отслужил в вооруженных силах в свое время, свою конституционную обязанность выполнил». «Да, действительно, он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе»,— добавил представитель Кремля.

Евгений Пригожин говорил, что Николай Песков прошел трехнедельную подготовку в Молькино в качестве штурмана, после чего «он убыл на Луганск», где его поставили членом расчета на реактивную систему залпового огня «Ураган». По словам основателя ЧВК, сын пресс-секретаря «отработал минута в минуту, проявляя мужество и героизм», а спустя шесть месяцев службы в рядах ЧВК «Вагнер» его отпустили в отпуск. Сам Николай Песков выбор в пользу ЧВК «Вагнер» объяснил «их подвигами в Сирии».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер