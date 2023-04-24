Песков подтвердил, что его сын участвовал в спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его 33-летний сын Николай принимал участие в военной операции на Украине. На прошлой неделе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что взял Николая Пескова на службу по подложным документам.
Николай Песков
Фото: Архив Николая Пескова
Дмитрия Пескова попросили подтвердить эту информацию во время пресс-колла. По его словам, его сын «отслужил в вооруженных силах в свое время, свою конституционную обязанность выполнил». «Да, действительно, он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе»,— добавил представитель Кремля.
Евгений Пригожин говорил, что Николай Песков прошел трехнедельную подготовку в Молькино в качестве штурмана, после чего «он убыл на Луганск», где его поставили членом расчета на реактивную систему залпового огня «Ураган». По словам основателя ЧВК, сын пресс-секретаря «отработал минута в минуту, проявляя мужество и героизм», а спустя шесть месяцев службы в рядах ЧВК «Вагнер» его отпустили в отпуск. Сам Николай Песков выбор в пользу ЧВК «Вагнер» объяснил «их подвигами в Сирии».
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».