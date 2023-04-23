Из Судана эвакуировали граждан нескольких стран, включая Германию, Нидерланды и Францию

Первый французский рейс с начала конфликта 15 апреля в Судане вывез из страны около 100 человек. Самолет приземлился в Джибути, на борту находились граждане Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, а также африканских стран Марокко и Эфиопия, сообщил AFP представитель МИД Франции на условиях анонимности. МИД Нидерландов тем временем сообщил об эвакуации первой группы своих граждан из Судана французским рейсом. Другие страны также начали эвакуацию своих граждан из Судана, включая Великобританию и США.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что «горстке» его сограждан удалось покинуть Хартум на французском самолете в ходе, по его словам, «очень сложной операции», проведенной с помощью Франции, Германии и других стран. Слова министра приводит агентство Reuters. В общей сложности около 150 граждан Нидерландов обратились с просьбой об эвакуации, сообщило правительство в письме парламенту.

Об эвакуации немецких граждан из Судана сообщили Министерства иностранных дел и обороны Германии. «Берлин проводит продолжающуюся операцию по эвакуации ... в координации с нашими партнерами»,— написали оба министерства в Twitter. «В рамках наших возможностей мы также возьмем с собой граждан ЕС и других стран»,— заявили министерства.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что из Судана эвакуированы дипломатические сотрудники и члены их семей. «Я отдаю должное самоотверженности наших дипломатов и храбрости военнослужащих, которые провели эту сложную операцию»,— написал господин Сунак в Twitter. Британские граждане, проживающие в Судане, эвакуированы не были, сообщает Reuters.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские войска провели спасательную операцию совместно с США, Францией и другими неназванными союзниками.

По данным Всемирной организации здравоохранения, которые сегодня приводит AFP, в результате столкновений в Судане погибли по меньшей мере 420 человек и 3,7 тыс. получили ранения.

Вооруженные столкновения начались на фоне решения об интеграции военизированных Сил быстрого реагирования в регулярную армию Судана.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Судные дни Судана».

Мария Федотова