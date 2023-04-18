Американская компания закрыла сделку по продаже KFC предпринимателям из Удмуртии

Американская компания Yum! Brands, владевшая брендом сети ресторанов KFC, закрыла сделку по продаже активов компании «Смарт сервис ЛТД», принадлежащих предпринимателями из Удмуртии. Как пишет «Интерфакс», стороны договорились, что ижевская компания проведет ребрендинг сети в «Ростик'с».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сообщении речь идет о более 100 ресторанах, а компания «Смарт сервис ЛТД» будет ответственна за ребрендинг других франчайзи в РФ.

Напомним, американская компания Yum! Brands, владеющая брендом сети ресторанов KFC, в октябре 2022 года подписала договор купли-продажи 70 собственных ресторанов сети с ижевским франчайзи — ООО «Смарт сервис ЛТД», принадлежащее предпринимателями Андрею Осколокову и Константину Котову. Сумма сделки оценивалась примерно в 1,3 млрд руб. Однако покупатели франшизы KFC направили письмо в правительство России с просьбой приостановить сделку по продаже активов бизнесмену из столицы Удмуртии Константину Котову. Не все франчайзи оказались довольны продажей из-за объема сборов.