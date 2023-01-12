Франчайзи KFC просят правительство приостановить сделку по продаже бизнеса предпринимателю из Ижевска

Покупатели франшизы KFC направили письмо в правительство России с просьбой приостановить сделку по продаже активов бизнесмену из столицы Удмуртии Константину Котову. Как пишет «Ъ FM», не все франчайзи довольны продажей из-за объема сборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В частности, согласно условиям договора, новый владелец обязан ребрендировать все российские рестораны сети в Rostic’s. Однако владельцы заведений должны будут платить Константину Котову те же роялти и маркетинговые сборы, что и американской компании Yum! Brands, которая ранее было владельцем сети ресторанов быстрого питания.

В свою очередь, господин Котов подчеркнул, что владельцев не будут вынуждать покидать KFC, а вопрос перехода останется добровольным. «Мы видим, что перспектива развития в российском бренде гораздо больше, чем в уходящем американском. При этом все системы были придуманы российским офисом. Люди, которые написали письмо, — это три московских партнера. Могу сказать, что все они до сих пор получают доходы. Один из них позволяет себе не платить ничего, прикрывая это свое нежелание письмами о том, что с ним не разговаривают»,— рассказал новый владелец сети.

Напомним, американская компания Yum! Brands, владеющая брендом сети ресторанов KFC, в октябре 2022 года подписала договор купли-продажи 70 собственных ресторанов сети с ижевским франчайзи — ООО «Смарт сервис ЛТД», принадлежащее предпринимателями Андрею Осколокову и Константину Котову. Сумма сделки оценивалась примерно в 1,3 млрд руб.