Министры сельского хозяйства G7 выступили за продление зерновой сделки

Министры сельского хозяйства стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) поддержали продление зерновой сделки, полное исполнение ее обязательств и расширение соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, прошедших 22-23 апреля в японском городе Миядзаки.

«Мы осознаем важность "черноморской зерновой инициативы", осуществленной при посредничестве Турции. В этой связи мы выражаем нашу решительную поддержку ее продления, полного исполнения и расширения»,— говорится в совместном заявлении (цитата по «РИА Новости»).

В коммюнике по результатам переговоров также подчеркивается готовность стран G7 оказать поддержку Украине в восстановлении объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, в том числе ирригационных сооружений, предприятий пищевой промышленности и складских объектов.

18 марта вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что действие зерновой сделки было продлено еще на 120 дней. МИД России настаивает, что оно продлено только на 60 дней, потому что условия российской стороны не выполняются.

13 апреля МИД распространил сообщение для СМИ, в котором указал, что если к 18 мая не будут решены «пять системных проблем» зерновой сделки, то о ее дальнейшем продлении «говорить не приходится». Среди выдвинутых условий, в частности, переподключение Россельхозбанка к SWIFT; отмена ограничений на страхование и снятие запрета на доступ в порты; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Всему свой срок».