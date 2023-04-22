Бомба прошла мимо жилья

В Белгороде успешно достали из земли и отвезли на уничтожение авиабомбу, больше суток пролежавшую возле жилых домов. Для этого пришлось эвакуировать 3 тыс. человек из 17 многоэтажек: их оперативно вывезли на 90 автобусах и на несколько часов разместили в «Белгород-Арене». По словам самих жителей, эвакуация прошла очень организованно. Коммунальщики уже засыпают котлован на месте падения боеприпаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобусы для эвакуированных возле «Белгород-Арены»

Фото: Валерия Мохначева / «Фонарь» Автобусы для эвакуированных возле «Белгород-Арены»

Фото: Валерия Мохначева / «Фонарь»

Информация о необходимости эвакуации жителей 17 многоэтажек на улицах Шаландина, Губкина и проспекте Ватутина была опубликована в telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова в 12:50 субботы. Глава региона сообщил, что в ходе обследования дома на улице Шаландина, 15 — он, по данным властей, пострадал после нештатного падения российской авиабомбы с бомбардировщика в ночь с 20 на 21 апреля — саперы обнаружили взрывоопасный предмет. Взрывотехникам Минобороны необходимо обезвреживать его на полигоне, а перед началом извлечения боеприпаса из земли (он ушел глубоко в почву) жителям домов в радиусе 200 метров нужно временно покинуть квартиры, пояснил Вячеслав Гладков.

Еще вечером 20 апреля на перекрестке улицы Губкина и проспекта Ватутина в Белгороде произошел взрыв, который Минобороны объяснило нештатным падением боеприпаса с российского бомбардировщика Су-34. Тогда пострадало три человека, несколько квартир и автомобилей. Утром 21 апреля на территории начались восстановительные работы. Но через несколько часов мэр Валентин Демидов сообщил, что рядом с местом падения авиабомбы, на улице Шаландина, вновь начали работать взрывотехники Минобороны, специалисты МЧС и Росгвардии: по словам градоначальника, возникла необходимость «провести дополнительное обследование территории, чтобы гарантировать жителям дома безопасность». Территорию, находящуюся в 200 метрах от воронки взрыва, оцепили.

В субботу около 13:20 50 сотрудников городских управ стали проводить поквартирный обход эвакуируемых домов для информирования об алгоритме действий. Жителей стали вывозить в «Белгород-Арену», где к моменту начала эвакуации уже был развернут пункт горячего питания. По словам жительницы одного из домов, процесс эвакуации с момента информирования до посадки в автобусы (на одном из двух пунктов сбора) занял около десяти минут. Маломобильных и лежачих сопровождали врачи; госпитализирован (в неврологическое отделение) был только один человек. Оцепление обеспечивали не только сотрудники правоохранительных органов, но и бойцы теробороны. Также началась эвакуация тех автомобилей, которые владельцы не смогли отогнать самостоятельно: их отвозили к кинотеатру «Русич» в 600 метрах от точек сбора жителей.

На прилегающих к кварталам магистралях образовались заторы длиной до 1,5 км. Тем не менее, первые жители прибыли в пункт временного размещения уже около 14:15. В это время в домах отключали энергоресурсы, а саперы лопатами раскапывали котлован вокруг ушедшей в землю авиабомбы. По данным «Известий», обнаруженный боеприпас оказался бомбой ФАБ-500.

Около 14:35 руководитель ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня «из-за обнаружения боеприпаса большой мощности». В то же время он заявил, что, «по экспертной оценке», боеприпас уже не был взрывоопасен (в telegram-каналах стали появляться утверждения, что к тому моменту из него выкрутили взрыватель). «После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать его автокраном и вывозить в Яковлевский городской округ для уничтожения»,— уточнил господин Потапов.

В 15:10 боеприпас увезли с места падения, а через пять минут прилегающие улицы уже были открыты для движения автотранспорта. В дома начали подавать энергоресурсы. Вскоре жители стали выходить из «Белгород-Арены» и занимать места в автобусах, и до 16:00 большинство из них вернулось в свои квартиры. Бойцы теробороны покинули оцепление.

Значительная часть жителей благодарила власти за четко организованную эвакуацию, но в момент ее начала были и испугавшиеся. Наталья Костромина из дома на улице Губкина, 30, рассказала «Фонарю», что «это было безумно страшно»: «Люди с ума сходили, животные. Оставить братьев наших меньших мы никак не могли… Приехала домой с работы, легла подремать, но ребята пришли и сказали, что эвакуация. Выскочили на улицу, были в шоке, стояли уже автобусы. Но документы успели собрать. Спасибо огромное нашим спецслужбам – ребята все сделали оперативно».

Судя по опубликованным местным порталом «Бел.ру» фотографиям дома на Шаландина, 15, несколько балконов 20 апреля повредил именно второй, неразорвавшийся боеприпас, а не первый, как следовало из сообщений ранее. В поврежденные квартиры жители смогут вернуться только к лету. В субботу к пяти вечера коммунальщики уже начали убирать территорию и отсыпать грунт в котлован на месте авиабомбы, сообщил мэр Валентин Демидов.

Олег Мухин