В результате взрыва в Белгороде образовалась воронка радиусом 20 метров; пострадали две женщины

На юге Белгорода, на пересечении магистрального проспекта Ватутина и улицы Губкина, произошел взрыв. О деталях происшествия рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Белгорода Фото: Мэрия Белгорода

На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи»,— рассказал глава региона. Мэр Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и оперативные службы находятся на месте.

Позднее Вячеслав Гладков рассказал, что в результате взрыва пострадали два человека: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2; еще одна женщина с ссадинами от госпитализации отказалась, медицинская помощь оказана на месте.

Разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина, не менее чем в 500 метрах от места взрыва. «Всем жителям поврежденных квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза: если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд. Также повреждены четыре автомобиля»,— сообщил глава региона.

Оперативный штаб собирает все данные о повреждениях в городе. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Решение о восстановлении движения на «одной из главных артерий города» будет оперативно приниматься после детального обследования места ЧП.

О взрыве на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина, в 30 км от границы с Харьковской областью Украины, местные жители стали сообщать около 22 часов. Судя по распространяемым в интернете фотографиям, взрыв произошел между жилыми домами. Взрывной волной один автомобиль забросило на крышу магазина «Пятерочка». Место происшествия оцеплено.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что всем жителям пострадавших домов предлагается временное размещение в гостинице.

20 апреля власти приграничных регионов Черноземья пока не сообщали об обстрелах со стороны Украины или других ЧП, связанных с СВО.

Олег Мухин