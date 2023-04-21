Главные новости за 21 апреля. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, Курск

В результате взрыва поздно вечером 20 апреля в Белгороде число пострадавших выросло до трех. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, один человек отказался от госпитализации, еще одному поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма и «одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление». Она была госпитализирована. Ближайший к месту ЧП многоквартирный дом власти временно расселили.

Украинские военные попытались помешать возведению фортификационных сооружений в Курской области, рассказал губернатор Роман Старовойт. Позже он также сообщил, что пограничники сбили вражеский беспилотник в Суджанском районе.

Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению банкротный иск в отношении градообразующего ООО «Моршанский медбиохимический комбинат». Заявление подало региональное управление ФНС, требующее от предприятия 846,5 млн руб.

Руководитель Липецкого филиала президентской академии, бывший главный кадровик правительства региона Елена Гончарова возглавила Общественную палату области.

Правительство Воронежской области постановило перевести 35 га в поселке городского типа Анна из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи для строительства производства лимонной кислоты.

Арбитражный суд Калужской области принял к рассмотрению исковое заявление ООО «Воронежский трансформатор» к ООО «Сименс мобильность» на сумму свыше 179 млн руб.

Для проведения капитального ремонта, который продолжится до осени, в Липецке закрыли академический театр Толстого. На эти цели из регионального бюджета выделено около 80 млн руб. В театре полностью заменят кровлю, сменят витражи, обновят люстры, благоустроят прилегающую территорию.

Воронежский облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу депутата гордумы Романа Жогова на продление ареста в СИЗО. Под стражей ему предстоит пробыть до 29 мая.

Подрядчиком строительства первого этапа дублера Московского проспекта в Воронеже протяженностью 1,5 км станет местное ООО «СМУ-90». Компания оказалась единственным участником торгов и обязалась выполнить работы по начальной цене контракта 1,6 млрд руб.

На месте хлебозавода в историческом центре Воронежа компания «Выбор» может построить жилье высотой до 17 этажей.