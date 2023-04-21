Украинские военные попытались помешать возведению фортификационных сооружений в Курской области

Вчера вечером у села Гуево в Суджанском районе Курской области беспилотный летательный аппарат украинских военных атаковал трактор-погрузчик, который участвует в возведении фортификационных сооружений. По данным губернатора Романа Старовойта, водитель трактора не пострадал.

«Дрон-камикадзе нанес повреждения строительной технике»,- уточнил господин Старовойт в своем телеграм-канале. Пост он сопроводил фотографиями трактора с разбитым стеклом и помятым надкрылком.

О возведении в Курской области фортификационных сооружений на границе с Украиной глава региона впервые сообщил прошлой осенью. В марте нынешнего года стало известно, что участвующим в проекте строителям выплатили долги по заработной плате. Об этом заявил вице-губернатор Алексей Дедов. Он рассказал, что всего на строительстве фортификационных сооружений работают около 42 подрядных организаций. Из-за договоров субподряда с одной из них возникли сложности с расчетами.

По данным «Ъ», всего в возведении фортификационных сооружений в Курской области принимают участие почти 4,5 тыс. человек. Примерно такое же количество людей трудилось на аналогичных работах в Белгородской области, где, по словам министра строительства Оксаны Козлитиной, на строительство было потрачено почти 10 млрд руб.

Владимир Зоркий