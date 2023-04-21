В результате вчерашнего взрыва в Белгороде число пострадавших выросло до трех, власти расселили многоквартирный дом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате взрыва вчера вечером в облцентре пострадали трое граждан. О двух власти сообщали ранее: один человек отказался от госпитализации, еще одному поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, его «жизни ничего не угрожает». «И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей. Слава богу, что нет погибших»,- уточнил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Белгорода Фото: Мэрия Белгорода

Также в своем телеграм-канале господин Гладков рассказал, что вчера вечером было принято решение «перестраховаться» и полностью расселить трехподъездный пятиэтажный дом. «Проходила эвакуация под контролем сотрудников МЧС и главы города Валентина Демидова. Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице "Амакс". Жилье, питание будут обеспечены. Сейчас самое главное - провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома и подготовить проектно-сметную документацию, чтобы начать максимально быстро восстановительные работы»,- написал губернатор.

Он также прокомментировал необходимый ремонт дорожного полотна на перекрестке улиц Губкина-Ватутина. «В субботу-воскресенье очень большой объем работ необходимо выполнить, чтобы поврежденное полотно убрать, чтобы все-таки качественно улица была покрыта твердым покрытием. И в связи с тем, что в рабочие дни интенсивное движение, основная часть работ должна быть выполнена в выходные. До понедельника полностью восстановительные работы должны быть завершены»,- считает Вячеслав Гладков.

Владимир Зоркий