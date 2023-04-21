Воронежский облсуд не выпустил из СИЗО депутата Романа Жогова

Воронежский облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу депутата гордумы Романа Жогова («Единая Россия») на продление ареста в СИЗО. Под стражей ему предстоит пробыть до 29 мая.

Роман Жогов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, депутат добился фиктивного трудоустройства своей супруги Марии на работу в ООО «Воронежский опытно-механический завод», которое возглавлял бывший зампред гордумы Александр Провоторов: она ежемесячно получала около 20 тыс. руб. Господин Провоторов утверждает, что зарплата должна была идти на поддержку партии «Единая Россия». По слвоам Романа Жогова, деньги были доплатой за его успешную работу на выборах.

Уголовное дело против Романа Жогова было возбуждено в конце прошлого года. Его задержали 30 ноября. Александр Провоторов отсидел срок за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и недавно вышел на свободу по УДО.

Вчера, 20 апреля, следствие провело очную ставку с участием Романа Жогова и Александра Провоторова.

Сергей Толмачев