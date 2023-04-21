В Тамбове началось рассмотрение заявления о банкротстве «Моршанского медбиохимического комбината»

Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению банкротный иск в отношении градообразующего ООО «Моршанский медбиохимический комбинат» (создано на базе подразделения ЗАО «Волковский спиртзавод»). Заявление подало региональное управление ФНС, следует из картотеки суда. Сумма требований составляет 846,5 млн руб.

После реконструкции производственных мощностей предприятие выпускало вспенивающие жидкости для приготовления теплоизоляционных материалов, этилацетата, стеклоомывающей жидкости. Также завод производит кормовые дрожжи и фармацевтическую продукцию - нестерильные лекарственные препараты. В 2020 году арбитражный суд региона отказал территориальному органу Росздравнадзора в аннулировании лицензии предприятия на осуществление фармацевтической деятельности, выданной в 2016 году.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Моршанский медбиохимический комбинат» создано в 2013 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Бенефициар - Игорь Аскеров, гендиректор - Владимир Бирюков. По итогам 2020 года завод получил нулевую выручку, тогда как в 2019 году - более 246 млн руб., чистый убыток в 2020 году составил 23,3 млн руб.

Владимир Зоркий