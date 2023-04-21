Общественную палату Липецкой области возглавила Елена Гончарова

Руководитель Липецкого филиала президентской академии Елена Гончарова возглавила Общественную палату региона. Ее кандидатуру поддержали единогласно на первом заседании Общественной палаты области седьмого созыва.
Фото: липецкаяобласть.рф
Как уточнили в правительстве области, госпожа Гончарова ранее она занимала должность начальника регионального управления государственной службы и кадровой работы. Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством II степени», благодарностями президента РФ, министерства труда и социального развития России, а также отмечена региональными наградами.
Губернатор Игорь Артамонов охарактеризовал нового председателя как «очень активного человека, который не даст дремать никому». «И нам именно такой человек во главе Общественной палаты и был нужен. С ней она приобретет новое звучание,- считает глава региона. - Общественная палата на 60% обновилось. Туда вошли активные люди, волонтеры, те, кто задействован в зоне спецоперации. Те, кто в последние годы показали себя с наилучшей стороны — как представители людей».