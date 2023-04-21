На месте хлебозавода в историческом центре Воронежа могут построить жилье высотой до 17 этажей

Мэрия Воронежа утвердила проект планировки территории площадки бывшего хлебозавода в центральной части Воронежа, ограниченной улицами Кольцовская, Куцыгина, Фридриха Энгельса и Красноармейская. Согласно документации, на месте снесенного предприятия может появиться многоквартирное жилье высотой до 17 этажей на 525 человек со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом. На соседнем участке планируется строительство офисного здания переменной этажности (до десяти этажей) с подземным паркингом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно проекту, общая площадь квартир в жилом доме составит 21 тыс. кв. м, еще 2 тыс. кв. м предусмотрено для нежилых помещений коммерческого назначения. Общая площадь офисного здания высотой 6-10 этажей - 18,6 тыс. кв. м. Парковочных мест запланировано 284 (расчетное число - 324), из которых 250 - постоянных мест в двухуровневом подземном паркинге и 13 на открытых парковках, а также 21 машино-место на открытых гостевых стоянках. Необходимые еще 40 машино-мест планируется обеспечить «за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов», поясняется в документации. Кроме того, владельцы площадки рассчитывают на 29 платных парковочных мест с бесплатным периодом использования с 19:00 до 8:00 вдоль улиц Красноармейская и Фридриха Энгельса.

Для офисного центра предусмотрен трехуровневый подземный паркинг площадью 6,2 тыс. кв. м вместимостью 214 машино-мест.

Проект жилого дома не уместился также в параметры плотности застройки. Коэффициент плотности застройки составит 3,26 при требовании 3,0, коэффициент застройки – 0,36 при максимальных 0,33. В связи с этим инвестору необходимо получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Проект офисного центра на 0,4 га, напомним, планировала ГК «Бик» Дмитрия Большкова. Девелопер предварительно предполагал строительство 10 тыс. кв. м офисов и подземный трехуровневый паркинг примерной площадью 8 тыс. кв. м. На площадке «Бик» находятся несколько офисных и складских помещений.

Ранее была разработана концепция жилого комплекса на месте хлебозавода с жестко регламентированной высотностью - 5-9 этажей. Победителем стал проект Артура Арутюняна на 21,6 тыс. кв. м жилья и 2,9 тыс. кв. м коммерческих помещений. После чего вице-губернатор Константин Кузнецов подчеркивал, что будущий проект должен основываться на концепции победителя конкурса. «Иной вариант невозможен не по законам, а по человеческим принципам. Не зря застройщик обратился к профессиональному сообществу: если вы готовы получить авторскую архитектуру, будьте добры соблюдать правила и работать до конца с архитектором»,— пояснял он.

Строительная компания «Выбор» и областной союз архитекторов объявили конкурс в ноябре 2021 года. Этому предшествовал снос хлебозавода, на территории которого, в том числе, находился исторический комплекс зданий крупорушки и дымовой трубы. Демонтировать их «Выбор» начал в конце 2020 года.

Подробнее о реакции на действия застройщика читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Выбор" в пользу разрушения».

Владимир Зоркий