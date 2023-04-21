В Липецке за 80 млн рублей отремонтируют академический театр Толстого

Для проведения капитального ремонта, который продолжится до осени, в Липецке закрыли академический театр Толстого, сообщила пресс-служба регионального правительства. На эти цели из регионального бюджета выделено около 80 млн руб. В театре полностью заменят кровлю, сменят витражи, обновят люстры, благоустроят прилегающую территорию. На втором этаже разместят музей, открытый к 100-летию театра.

После ремонта в театре планируют давать спектакли одновременно на двух сценах — большой и малой. «Театр Толстого является знаковым учреждением культуры города и области, его визитной карточкой. Уверен, после обновления он станет еще более привлекательным — и снаружи, и внутри. При сохранении исторической архитектурной составляющей, театр будет выглядеть современно и стильно»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За этот театральный сезон театр Толстого провел 255 спектаклей — почти на сто больше по сравнению с аналогичным периодом 101-го сезона. Тогда театр дал 184 спектакля. Это стало возможным благодаря тому, что в театре открылось отделение ТЮЗа — премьеру «Маленький принц» давали по будням по три раза в день.

Количество зрителей выросло больше чем в два раза — с 40 до 82 тыс. человек. В сезоне было продано 15 тыс. билетов по Пушкинской карте.

Владимир Зоркий

Читайте нас во ВКонтакте