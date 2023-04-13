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Коммерсантъ FM
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В Белоруссии ужесточили обвинение экс-главреду Nexta Протасевичу

Прокуратура Белоруссии ужесточила обвинение бывшему главному редактору Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу. Теперь, помимо организации массовых беспорядков, заговора с целью захвата власти и разжигания вражды, его также обвиняют в повторном руководстве экстремистским формированием.

Роман Протасевич

Роман Протасевич

Фото: twitter.com / pr0tez

Роман Протасевич

Фото: twitter.com / pr0tez

«В ходе судебного следствия возникла необходимость предъявить Роману Протасевичу более тяжкое обвинение по сравнению с ранее предъявленным и существенно отличающееся от него»,— сообщила в ходе судебного заседания по делу экс-главреда Nexta прокурор Наталья Соколова (цитата по «РИА Новости»).

Речь в новом обвинении идет о том, что Роман Протасевич выполнял не только функции руководителя Nexta (Telegram-канал признан в Белоруссии террористической организацией), но и администрировал и вел Telegram-канал «Беларусь головного мозга», признанный в республике экстремистским формированием, и его соцсети.

Роман Протасевич признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях и в настоящее время находится под домашним арестом. Суд над ним продолжится 19 апреля.

Экс-главред Nexta был задержан 23 мая 2021 года после того, как самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска. Сообщалось, что на его борту была бомба, однако в итоге ее не обнаружили. Помимо Романа Протасевича белорусские правоохранители задержали россиянку Софью Сапегу. Она администрировала Telegram-канал «Черная книга Беларуси», в котором выкладывались личные данные силовиков. Софью Сапегу в Белоруссии приговорили к шести годам заключения. Суд посчитал ее виновной по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. В настоящее время по инициативе защиты россиянки стартовал процесс ее передачи в РФ для отбывания наказания.

Александр Кислов

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