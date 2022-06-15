В средствах весьма самоограничен

Для противодействия мошенникам Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов. Для этого надо будет зафиксировать в бюро кредитных историй (БКИ), банке или МФО специальный статус в своей кредитной истории. Участники финансового рынка в целом инициативу поддерживают, однако подчеркивают, что пока не ясен возможный механизм ее реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ЦБ объявил о новой инициативе по борьбе с мошенниками. Гражданин сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредит или заем на его имя. Для этого надо будет зафиксировать в БКИ, банке или МФО специальный запрет в своей кредитной истории.

Кредиторы перед выдачей ссуд должны проверять наличие таких самоограничений. И если кредитор выдаст деньги, несмотря на запрет, он не сможет требовать погашения долга.

«Новый механизм позволяет закрепить юридически значимый отказ, который впоследствии защитит гражданина от неправомерных требований кредитора»,— пояснили в Банке России.

Участники рынка считают идею перспективной, но пока не до конца понятной. Инициатива может оказаться полезной для потребителей и защитить их, например, в случае утраты документов, говорит гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. «Но пока не разработан конкретный механизм реализации, говорить о том, насколько действенным окажется предложенный способ защиты, пока преждевременно»,— добавляет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Важно проработать техническую сторону вопроса — уточнить порядок взаимодействия банков и БКИ в части проверки актуальности таких самоограничений от граждан на момент выдачи кредита, а не на момент рассмотрения кредитной заявки, подчеркивают в ПСБ.

Реализация самозапрета в кредитной истории — централизованный и удобный механизм для клиента, который усложнит возможность мошеннических действий в отношении клиента, говорит директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев. Мера может благоприятно сказаться, если запрет можно будет по умолчанию ставить сразу на все БКИ, например, через Госуслуги или МФЦ, а снимать только через личное присутствие в МФЦ, полагает управляющий директор Абсолют-банка Олег Кусеров.

Господин Кусеров уточняет, что механизм поможет против схем, когда кредит оформляется без ведома жертвы, но мошенники уже давно научились убеждать людей самостоятельно брать кредиты и затем переводить деньги на подконтрольные им (мошенникам) счета.

«В этой схеме просто появится еще один шаг: жертву будут убеждать снять запрет на выдачу кредитов в БКИ»,— подтверждают опасения в Почта-банке.

Юристы и правозащитники инициативу поддерживают, но согласны, что ее одной может быть недостаточно. «Мера может существенно снизить риски мошенничества, только если удастся побороть социальную инженерию,— подчеркивает директор СРО "МиР" Елена Стратьева.— Но для этого нужны не только действия на стороне законодателей, но и самих потребителей, и прежде всего в части защиты их учетных записей на ЕПГУ».

Необходимо добавить информирование граждан о направленных запросах их данных в БКИ, полагает директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Это не только позволит следить за чистотой кредитной истории, но и позволит предотвратить сам факт мошенничества. Ведь запрашивать кредитную историю кредитор может и по мошеннической заявке, поясняет она.

С учетом технического прогресса самым надежным способом противодействия кредитным мошенникам может стать сопоставление биометрических данных при выдаче кредита, полагает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.

Решать проблему нужно комплексно, считает руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова. По ее мнению, система мер должна включать обеспечение безопасности хранения и доступа к самой кредитной истории каждого клиента, контроль использования персональных данных при получении займов, просветительское взаимодействие с социально незащищенными группами людей, и внедрение персонального защитного программного обеспечения у банков.

Юлия Пославская, Полина Трифонова