Воронежские чиновники должны предстать в СМИ в «образе идеального госслужащего», аналогичного супергерою, который «устанавливает справедливость». Такую задачу на совещании в правительстве области поставил руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков, призвавший покончить с репутацией исполнительной власти как «бездушной машины, которая погрязла в бюрократии». Примером инструмента для достижения цели он назвал еженедельные брифинги чиновников. Политологи сочли инициативу ярким примером борьбы с бюрократией бюрократическим способом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Лотков пока не видит в воронежской прессе образ «идеального госслужащего»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Игорь Лотков пока не видит в воронежской прессе образ «идеального госслужащего»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О выступлении в ходе оперативного совещания 6 февраля у губернатора Александра Гусева руководителя его секретариата Игоря Лоткова сообщила пресс-служба облправительства. Чиновник заявил о необходимости «повысить качество и интенсивность информационной работы, что позволит воронежцам сформировать объективную картину работы органов власти». Губернатор же отметил, что нужно информировать население не только о том, что уже сделано, но и о том, что только планируется. Такие сообщения часто появляются в телеграм-канале господина Гусева.

Участники оперативного совещания на условиях анонимности рассказали «Ъ-Черноземье», что доклад господина Лоткова был довольно образный и «действительно, многих взбодрил в начале рабочей недели». Сотрудники секретариата не смогли предоставить «Ъ-Черноземье» полный текст выступления своего начальника, пояснив, что он «в закрытом доступе».

Однако сразу несколько участников совещания поделились с «Ъ-Черноземье» материалами на условиях анонимности.

Игорь Лотков, в частности, отметил, что «в сегодняшней ситуации вопрос открытости власти является одним из ключевых факторов в выстраивании доверия населения».

При этом «открытость органов власти помогает формировать» их положительный образ, что «в свою очередь повышает уровень доверия населения к власти». Отношения же между двумя этими сторонами, по мнению чиновника, складываются «с помощью информирования и на основе стереотипов».

«Что мы привыкли слышать об органах власти? — задается вопросом управленец и сам на него отвечает.– Власть — бездушная машина, которая не думает о людях, погрязла в бюрократии и формальностях. Этот образ возникает во многих случаях из-за отсутствия информации, ее недостаточности, недоступности и неполноты. Ответом на эту проблему является повышение качества и интенсивности информационной работы. Это позволит гражданам чувствовать себя в безопасности и знать, что государство их слышит и идет на контакт».

«Разрозненная информация о разных действиях органов власти не складывается в единую картинку в глазах населения. Наша задача — показать системный характер госуправления,— уточнил он и перешел к видению необходимого содержания информации в СМИ.

Так, один из предлагаемых господином Лотковым «подходов» подразумевает повествование о «бесперебойности и шаговой доступности систем жизнеобеспечения граждан». «Этот подход выражается, например, в бюджетной сфере — организациях и людях, работающих в ней. Немногие представляют, каких усилий органам власти стоит содержать и поддерживать функционирование этого огромного механизма»,— уверен чиновник.

Решение задачи, по мнению докладчика, поможет формировать в СМИ «образ идеального госслужащего», который «аналогичен образу супергероя». Он «видит проблемы граждан и решает их — добивается ремонта учреждений, помогает решать жилищные проблемы, устанавливает справедливость».

«Наша задача — донести до СМИ и до граждан максимальное количество конструктивных примеров, которые сформируют положительный образ власти. Что конкретно делает тот или иной представитель власти, чтобы поддерживать бесперебойность функционирования систем или их совершенствование. А главное, что лично он сделал в решении проблем обратившихся к нему граждан»,- уверен Игорь Лотков. Одним из инструментов, который «позволяет в короткий срок донести свои аргументы до СМИ», он назвал еженедельные брифинги, считающиеся обязательными для главредов всех местных госСМИ, а также открытые для части условно независимых медиа.

Такой брифинг обычно состоит из четырех частей: представляется график мероприятий с участием руководства региона на следующую неделю и обсуждаются наиболее интересные, по мнению господина Лоткова, события; затем идет выступление главы одного из исполнительных органов власти (или его пресс-секретаря), оно сменяется выступлением главы одного из сельских районов региона, которого зачастую заменяет главный редактор местной газеты. Этот формат сотрудничества чиновник предлагает развивать, делая акцент на конкретике: «Например, показать тарифные льготы на примере конкретной реально существующей пенсионерки — сколько она платила и сколько будет, а затем переход на общие тенденции».

Политолог Владимир Слатинов, ознакомившийся с текстом доклада, назвал его «бюрократическим документом о борьбе с бюрократией». «Это по-чиновничьи искренняя попытка регулирования информационного процесса для обеспечения его открытости. Но совершенно ясно, что ее исполнение напрочь убьет любые попытки обеспечить истинный интерес аудитории к информации о деятельности органов власти»,- считает политолог. «Особенно интересен пассаж про супермена и “новости культуры” в конце каждого брифинга. Первое — это желание в бюрократической эстетике быть креативным, а второе — попытка сделать процесс интересным. Но самое главное — автор документа искренне убежден, что если делать так, как он предлагает, то власть станет открытой и креативной»,— отметил господин Слатинов.

Андрей Цветков