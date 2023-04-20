Главные новости за 20 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре, а также Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде отменили концерты группы «Алиса», которые должны были состояться весной. О причинах переноса выступлений не сообщается.

Адвокат Олег Дерипаски сообщил «Ъ-Кубань», что представители Олега Тинькова, с которым судится бизнесмен, потребовали привлечь на процесс журналиста Юрия Дудя (признан Минюстом иностранным агентом), однако судья отказался.

Краснодарские депутаты поддержали решения об отмене концертов артистов, выступающих против СВО.

Городская дума Краснодара утвердила Виктора Подколзина на должность начальника отдела по мобилизационной работе администрации кубанской столицы.

Бизнесмен Сергей Галицкий сохранил свои позиции и занял по итогам 2022 года 37-е место в рейтинге миллиардеров, составленном Forbes.

По решению Минобороны РФ в Севастополе 9 мая не будут проводить военный парад. Ранее было объявлено, что на Кубани парад Победы состоится только в Новороссийске.

В 2022 году чистая прибыль «Международного аэропорта Сочи» (вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу «Аэродинамика») увеличилась на 31,3%, до 6,7 млрд руб. Это рекордный показатель за всю историю воздушной гавани.

В Сочи на пять суток арестовали приезжую за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций в соцсетях.

Прокуратура организовала проверку по факту смерти 4-месячной девочки после падения из окна 9-го этажа в селе Архипо-Осиповка.

В Краснодаре от Западного обхода до поселка Колосистый построят ливневый коллектор протяженностью 11,4 км. Работы планируют завершить до ноября 2025 года.

В Крымском районе Краснодарского края возможно проведение эвакуации из-за сброса воды из Краснодарского и Шапшугского водохранилищ в реку Кубань.

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