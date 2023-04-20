В Краснодаре в районе Западного обхода построят 11 км ливневки

В Краснодаре от улицы Западный обход до поселка Колосистый построят ливневой коллектор протяженностью 11,4 км. Работы планируют завершить до ноября 2025 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Район активно застраивается, соответственно, необходимы все инженерные сети. Проект получил положительное заключение госэкспертизы, заключен муниципальный контракт на строительство ливневки, которая исключит риски подтопления территории»,— отметил директор департамента строительства Иван Горобец.

Ливневку строят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас на месте уже выгружают и складируют строительные материалы и расчищают канал. На втором этапе строительства подрядчики уложат трубы диаметром 1000–1800 мм. После завершения работ по муниципальному контракту на территории высадят 3715 лиственных деревьев и 273 кустарника.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram