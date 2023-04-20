Прокуратура организовала проверку после падения младенца с девятого этажа в Геленджике

Прокуратура организовала проверку по факту смерти 4-месячной девочки после падения из окна 9-го этажа в селе Архипо-Осиповка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Семья является неполной, на учетах не состоит, мать характеризуется положительно. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— сообщили в прокуратуре Кубани.

По одной из версий предварительно установлено, что 20 апреля 2023 года младенец находился в съемной квартире со своей 7-летней сестрой, матери дома не было. Старший ребенок поднялся к окну вместе с младенцем на руках, но не удержал ее. Девочка упала в палисадник, расположенный на прилегающей к дому территории, и погибла от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело.

Татьяна Ручкина

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