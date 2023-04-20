В Сочи туристку арестовали за публикацию символики экстремистских организаций в соцсетях

В Сочи на пять суток арестовали приезжую за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Публикацию полицейские выявили во время мониторинга соцсетей. На странице 31-летней женщины были размещены материалы, дискредитирующие использование ВС РФ. Кроме того, под фотографиями была размещена надпись на английском языке, которая в переводе на русский является установленным приветствием экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории РФ.

В отношении женщины составили два административных протокола по ч. 1 ст. 20.3 и по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Центральный районный суд Сочи признал женщину виновной и назначил ей пять суток ареста.

Татьяна Ручкина

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