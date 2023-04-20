Жителей Крымского района могут эвакуировать из-за сброса воды из водохранилищ в реку Кубань

В Крымском районе Краснодарского края возможно проведение эвакуации из-за сброса воды из Краснодарского и Шапшугского водохранилищ в реку Кубань. Об этом сообщает глава района Сергей Лесь.

«Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности. Жители территорий, на которых возможно подтопление, оповещены об эвакуации, если возникнет необходимость. Выставлены визуальные посты»,— отметил глава района.

Сейчас уровень реки Кубань в Троицком сельском поселении повышен, но не критично, добавил Сергей Лесь.

Река Кубань проходит по территории пяти поселений района: Троицкое, Варениковское, Адагумское, Кеслеровское и Киевское.

Олег Исаев

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