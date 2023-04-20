Один из крупнейших банков Грузии предупредил о закрытии счетов при нарушении санкций против РФ

Один из крупнейших банков Грузии, TBC Bank, предупредил клиентов, что может закрыть их счета при выявлении трансакций, нарушающих санкции против России. Блокировки будут осуществляться без предупреждения. Ранее о подобных мерах заявил Bank of Georgia.

На сайте финорганизации появилось соответствующее уведомление. «Введенные против России санкции США, Великобритании и ЕС включают, помимо прочего, замораживание активов, блокировку, ограничение доступа к финансовым ресурсам, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот. Обращаем ваше внимание, что если Банк выявит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления»,— говорится в сообщении.

О получении соответствующего уведомления, в частности, написала российская журналистка Александра Краснова в своем Telegram-канале Moneyhack. В опубликованном ей сообщении сказано, что в случае выявления трансакции, нарушающей антироссийские санкции, кредитная организация может закрыть клиентский счет «без предупреждения».

«Банк рассылает клиентам эсэмэску о том, что, если он выявит трансакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления. Ни критериев того, что попадает под такие операции, ни подробностей, что будет с деньгами на счете, нет»,— отметила госпожа Краснова.

В декабре 2022 года стало известно о принудительной блокировке счетов россиян и белорусов в грузинском Bank of Georgia. В самой финорганизации при этом уточнили, что блокировка коснулась лишь «небольшой части клиентов».

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Грузинские банки взялись за счета».

Александр Кислов