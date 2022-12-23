Bank of Georgia подтвердил сообщения о принудительном закрытии счетов граждан РФ и Белоруссии

Официальный представитель крупнейшего в Грузии банка Bank of Georgia (BOG) в беседе с «Ъ» подтвердил ранее появившуюся информацию о закрытии части счетов, но подчеркнул, что изменения коснулись некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства».

Ранее издание Paper Kartuli и блогер Николаи Левшиц сообщили, что десятки россиян и белорусов получили сообщения о закрытии своих счетов в BOG.

Собеседник «Ъ» в банке отказался объяснить причину или хотя бы назвать критерии, по которым BOG предложил части владельцев обнулить их счета, сославшись на «внутреннюю политику банка», а также на предписание Национального банка страны, согласно которому коммерческие банки имеют право закрывать счета без объяснения причин.

BOG занимал жесткую позицию по отношению к гражданам РФ с самого начала специальной военной операции на Украине: одно время от россиян перед открытием счета даже требовали заполнить специальную анкету с признанием территориальной целостности Грузии и Украины и осуждением политики Москвы. Но вскоре BOG отказался от этой практики, поскольку его не поддержали другие банки.

Экономист Георгий Хухашвили сказал «Ъ», что в BOG «особенно сильны позиции западных акционеров» и, возможно, ужесточение политики банка в отношении россиян и белорусов «связано именно с этим».

Однако парадоксальность ситуации в том, что, как подтвердил «Ъ» другой источник в том же банке, граждане РФ по-прежнему имеют возможность открыть счет в BOG «в установленном порядке», то есть предоставив отчет о доходах и пройдя пятидневный мониторинг в департаменте безопасности банка.

При этом во втором крупнейшем банке Грузии, TBC Bank, корреспондента «Ъ» заверили, что никаких изменений в «установленный порядок» открытия счета для граждан РФ и Белоруссии пока не планируется, как и принудительного закрытия уже открытых счетов.

Еще одним парадоксом сложившейся ситуации следует считать то, что BOG наиболее либерально относится к денежным переводам из РФ системами быстрых переводов, в том числе «Золотой короной», и не обязывает получателей принудительно конвертировать долларовые переводы в лари, как это делает тот же TBC Bank. Более того, BOG позволяет клиентам немедленно перечислять долларовый перевод на долларовый счет своей дебетовой карты с использованием интернет-банкинга либо мобильной аппликации BOG.

Георгий Двали, Тбилиси