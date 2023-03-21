Малый бизнес займет меньше прежнего

После прошлогоднего рекордного увеличения кредитного портфеля малого и среднего бизнеса сразу на 30% в 2023 году темпы прироста объема займов упадут в два-три раза, до 10–15%, ожидают эксперты АКРА. Они фиксируют, что на фоне борьбы правительства с последствиями санкционного кризиса кредитный портфель МСП в 2022 году вырос на 2,2 трлн руб. Это произошло за счет наращивания новых выдач займов — на 7,5% по сравнению с 2021 годом.

Впрочем, из-за особенностей отнесения компаний к сектору МСП к нему по формальным основаниям причислены и относительно большие строительные организации. Без учета крупных кредитов и займов, предоставленных застройщикам, рост портфеля МСП, по данным ЦБ, получается вдвое меньшим — 14,6%. При этом кредитный портфель компаний оптовой торговли (свыше 30% всех выдач кредитов МСП) по итогам 2022 года и вовсе сократился на 8,6%.

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Несмотря на расширение льготных программ для МСП, их влияние на общий рост кредитного портфеля остается ограниченным — доля кредитов с господдержкой в общем объеме выдач не превышает 15%. Как показала практика, малый бизнес охотно выбирает лимиты по льготным оборотным займам, но не спешит воспользоваться инвестиционным кредитованием.

Как видно из графика, помесячная динамика займов МСП в 2022 году была более чем неоднородной. После заметного падения в марте—июне (вплоть до минус 13,4% в апреле в измерении год к году) последовал рост (максимальный — плюс 16,6% в сентябре). Однако уже к концу года (в том числе из-за роста числа отказов в выдаче займов из-за так называемых мобилизационных рисков; см. “Ъ” от 26 января) прирост объемов кредитования иссяк. В декабре прирост выдач составил лишь 1,4%, что может свидетельствовать и о насыщении спроса на кредиты.

В АКРА считают, что операционная среда остается неблагоприятной для наращивания инвестиционного кредитования. Кроме того, по опросам, малый бизнес предпочитает самостоятельно финансировать свои инвестпроекты. Банки при этом не готовы снижать требования к заемщикам, а сокращения стоимости кредитов из-за высоких инфляционных ожиданий и стабилизации ключевой ставки не предвидится. С учетом этих и иных факторов в АКРА ожидают, что рост портфеля МСП в 2023 году составит лишь 10–15%.

Вадим Вислогузов