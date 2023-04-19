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Коммерсантъ FM
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Apple продлила аренду офиса в Москве до января 2027 года и сократила его площадь

Американская компания Apple уменьшила площадь арендуемого офиса в Москве в Романовом переулке в бизнес-центре «Романов двор» с 4 684,38 кв. м до 424,23 кв. м и продлила срок аренды до января 2027 года, следует из пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В документе также отмечается, что приостановка большей части коммерческой деятельности Apple в России «оказало существенное негативное влияние на финансовые результаты» компании. Тем не менее, Apple Rus ожидает, что сможет продолжить выполнять свои обязательства, подчеркивается в пояснении.

Кроме того, в компании заявили, что часть товарно-материальных запасов, используемых для ремонта и находящихся на балансе на отчетную дату, будет продана стороннему поставщику услуг по обслуживанию и ремонту.

В марте 2022 года Apple остановила поставки и продажи своей техники в России. В сентябре прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что новый iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту. При этом объем параллельного импорта смартфонов Apple в Россию в 2022 году оказался втрое ниже показателей официального импорта в 2021 году.

13 марта «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что Apple не будет продлевать договоры с российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ), срок действия которых истекает в конце марта. Для выполнения гарантийных обязательств по отношению к клиентам из России корпорация создаст представительство за рубежом.

Эрдни Кагалтынов

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