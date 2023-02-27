«Ведомости»: импорт iPhone в Россию из Индии в 2022 году вырос вдвое

С мая по декабрь 2022 года в Россию из Индии было ввезено 165 тыс. iPhone. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (70 тыс. устройств).

Как следует из отчета холдинга GS Group, с которым ознакомились «Ведомости», общий объем параллельного импорта iPhone в Россию в 2022 году на 15% состоял из поставленных из Индии устройств.

При этом в 2021 году доля Индии в поставках продукции Apple в Россию составляла только 2,2%. Ведущим экспортером iPhone в РФ по-прежнему остается Китай.

Объем параллельного импорта смартфонов Apple в Россию в 2022 году оказался втрое ниже показателей официального импорта в 2021 году. В сентябре министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что новый iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту.

О ситуации на рынке смартфонов в России — в материале «Ъ» «Смартфоны в гости будут к нам».