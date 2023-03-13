«Известия»: устройства Apple будут отправлять на гарантийный ремонт за границу

Компания Apple не будет продлевать договоры с российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ), срок действия которых истекает в конце марта. Для выполнения гарантийных обязательств по отношению к клиентам из России корпорация создаст представительство за рубежом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Поскольку компания больше не будет напрямую взаимодействовать с российскими АСЦ, срок гарантийного ремонта техники Apple с апреля может увеличиться до двух месяцев. Требующие ремонта устройства будут пересылать в зарубежное представительство, с которым компания заключит контракт, рассказал собеседник издания. При этом обслуживать будут только технику, поставленную до марта 2022 года или же приобретенную за пределами России.

Вероятнее всего, основной функцией российских АСЦ станет прием нуждающегося в обслуживании гаджета и выдача его после произведенного за рубежом ремонта, отмечают «Известия».

«Компания, уполномоченная Apple на работу с Россией, возьмет на себя все обязательства по предоставлению гарантийной поддержки. А затем эта компания заключит соглашения с российскими авторизованными центрами, куда пользователь сможет обращаться за гарантийной поддержкой. Просто непосредственно осуществлять ремонт будет другое юридическое лицо»,— рассказала ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова.

26 февраля США расширили список санкций в отношении России и включили в него смартфоны ценой выше $300. 3 марта «Интерфакс» писал, что российские АСЦ получили письмо от Apple, в котором сообщалось о временном прекращении гарантийного обслуживания MacBook и iPad. Руководитель пресс-службы сети магазинов re:Store Людмила Семушина рассказала «Ъ FM», что они таких заявлений от компании не получали и готовы продолжать ремонтировать устройства.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Пользователям Apple не дают гарантий».

Милена Костерева