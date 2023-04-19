Полиция Украины блокирует вход в помещения Киево-Печерской лавры

Украинская православная церковь (УПЦ) подала заявление с жалобой на сотрудников полиции, которые не пресекли незаконное проникновение представителей комиссии Минкульта в помещения Киево-Печерской лавры, сообщил представитель религиозной организации Никита Чекман. О том, что комиссия ведомства попала на территорию монастыря, применив спецсредства, также сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«В присутствии полиции сломали замки и незаконно опечатали 39 корпус… До решения суда (на территории Лавры.—Ъ) нельзя что-либо делать… Мы подали заявление относительно представителей полиции, которые тут пребывают, которые содействовали совершению незаконных действий»,— сообщил господин Чекман на видео в Telegram-канале УПЦ.

В Минкульте Украины, в свою очередь, подтвердили, что ведомственная комиссия по приему-передаче имущества заповедника (Киево-Печерская лавра официально имеет такой статус) продолжает работать на территории лавры.

«Двери зданий были закрыты, поэтому в присутствии и. о. генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко и заместителя Александра Рудника при помощи соответствующих средств техническими работниками был обеспечен доступ комиссии к указанным помещениям»,— написал глава министерства в Telegram-канале.

Он также сообщил, что арендатор (УПЦ) не принимал необходимые противопожарные меры.

О том, что сотрудники полиции вновь вошли на территорию Киево-Печерской лавры и блокируют входы в помещения сегодня,19 апреля, утром сообщили в Союзе православных журналистов. Сейчас лавру контролируют монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Официальный Киев предписал им покинуть монастырь 10 марта 2023 года.

За два месяца до этого, в январе, настоятель монастыря лавры митрополит Павел заявил, что власти Украины организовали гонения на церковь. Так священнослужитель отреагировал на рождественское богослужение в лавре, которое провел глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

ПЦУ основана в 2018 году. Московский патриархат не признает организацию и считает ее раскольнической — канонической в России признается УПЦ. Представителей УПЦ киевские власти обвиняют в связях с Москвой.

Детали конфликта вокруг Киево-Печерской лавры — в материале «Ъ» «Киево-Печерская рана».