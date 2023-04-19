Цена Brent опускалась ниже $83 за баррель впервые с 31 марта

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE снижалась на 2,19%, до $82,91 за баррель. Она опустилась ниже $83 впервые с 31 марта. К 12:55 мск цена Brent замедлила снижение и торгуется на уровне $83,1. Фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 2,2%, до $79 за баррель.

По прогнозу Bank of America, стоимость Brent в 2023 году увеличится в среднем до $100 за баррель. Предполагаемый рост ожидается в связи с восстановлением спроса на нефть в Китае в сочетании с сокращением поставок нефти из России.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Потолок с дыркой».

Лаура Кеффер