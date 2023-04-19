ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы в Керчи

ФСБ сообщила о задержании гражданина России и Украины, который готовил взрыв на объекте энергосистемы в Керчи. Возбуждены дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчина арестован.

По данным спецслужбы, задержанный мужчина — 1971 года рождения, другая информация о нем не приводится. По месту его жительства были изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, якобы содержащие переписку с представителями спецслужб Украины. Они, по версии ФСБ, координировали деятельность мужчины, заявили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

В конце марта в Московской области был задержан 45-летний гражданин Украины, которого подозревают в поджоге оборудования, отвечающего за работу железной дороги. В задержании участвовали сотрудники ФСБ, было возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Глава ФСБ Александр Бортников утверждает, что украинские спецслужбы вербуют российскую молодежь для совершения терактов.