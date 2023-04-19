Эрдоган анонсировал участие Путина в церемонии доставки топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии доставки топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля по видеосвязи. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«27 апреля состоится церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую". После доставки топлива этот объект получит статус атомного. Президент России Владимир Путин тоже примет участие в церемонии по видеосвязи»,— сказал господин Эрдоган в интервью телеканалу ТРТ (перевод по ТАСС).

АЭС «Аккую» строится по российскому проекту на средиземноморском побережье Турции. В 2018 году Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин вместе запустили строительство станции на церемонии в Анкаре. Ранее господин Эрдоган говорил, что допускает очное участие Владимира Путина в церемонии доставки топлива. В свою очередь в Кремле подчеркивали, что решение о поездке господина Путина еще не принято.

Олеся Павленко