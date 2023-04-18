Детсад не получил «Киви»

Суд отказал бизнесмену Мусайибу Исмаилову, учредителю строительной компании «Сады Киви» во взыскании с Российской Федерации и сочинских властей убытков в размере 371,4 млн руб. Предприниматель требовал компенсацию за купленную недвижимость, в том числе за детсад, который застройщик приобрел и пожертвовал городу. Несмотря на отказ суда, эксперты полагают, что муниципалитет все равно может лишиться детсада, потому что его безвозмездная передача может быть оспорена в рамках начавшегося банкротства «Садов Киви».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты полагают, что курорт все равно может лишиться детсада, несмотря на решение суда

Фото: компания «Сады Киви» Эксперты полагают, что курорт все равно может лишиться детсада, несмотря на решение суда

Фото: компания «Сады Киви»

Арбитражный суд Краснодарского края отказал одному из учредителей сочинского застройщика «Сады Киви» — Мусайибу Исмаилову — во взыскании с Росимущества, а также с властей курорта убытков в размере 296,3 млн руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 75,1 млн руб. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Свои претензии Мусайиб Исмаилов объяснил тем, что понес затраты на покупку неких объектов недвижимости на сумму свыше 64 млн руб., на приобретение детского сада с целью его дальнейшего дарения (сумма покупки не указана). Также он заявил об упущенной выгоде в размере 61,1 млн руб. Истец считает, что его ввели в заблуждение в отношении всех процедур, связанных с реализацией проекта строительства апарт-отеля, которым занималось ООО «Сады Киви». Кроме того, он указал, что власти своими действиями и решениями разрушили его «инвестиционные ожидания» и «экспроприировали инвестиции» в проект. Однако суд доводы заявителя отклонил и в иске отказал.

«Действия должностных лиц администрации города Сочи осуществлялись в пределах предоставленных законом полномочий и не нарушали нормы действующего законодательства Российской Федерации. Доводы истца фактически направлены на ревизию уже состоявшихся судебных решений судов различных инстанций»,— отмечается в судебном акте.

Детский сад «Золотой ключик», о приобретении которого идет речь, расположен на улице Армавирской в Дагомысе. Он рассчитан на 280 детей. Учреждение начало свою работу в начале 2021 года. По данным застройщика, «Сады Киви» своими силами реконструировали его и пожертвовали городу. Представитель компании рассказал «Ъ-Кубань», что организация получила разрешение на строительство апарт-отеля в связи с реконструкцией детсада, хотя формально-юридически эти два события не обусловлены друг другом.

По данным системы «СПАРК-Интерфакc», ООО «Сады Киви» зарегистрировано в Сочи в 2018 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Доля компании в 68% принадлежит СМУ-38 из Дагомыса, 32% — Мусайибу Исмаилову.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о закончившемся неудачей строительстве девяти корпусов гостиниц апартаментного типа «Сады Киви» в Адлере, на первой линии, в районе железнодорожного вокзала и аэропорта, а также рядом с адлерской опытной станцией (филиал института имени Н. И. Вавилова). Проект был закрыт, потому что застройщик проиграл властям суды, решениями которых договор об аренде земельного участка, где возводился объект, был признан недействительным, а разрешение на строительство было отменено.

Вместе с тем при признании аренды недействительной Арбитражный суд Кубани отказал прокуратуре в том, чтобы обязать юрлицо освободить участок от девяти недостроенных капитальных объектов и возвратить землю Росимуществу. Он указал, что возврат земель с находящимися на них объектами без решения об их сносе, а эти требования не заявил прокурор, невозможен.

Тогда Генпрокуратура через суд взыскала с застройщика 4,6 млрд руб. в интересах России и Сочи. Решение было обосновано не невозможностью использовать земельный участок из-за построек, а повреждением слоя почвы при строительстве. После этого суд удовлетворил еще одно заявление Генпрокуратуры — об изменении порядка исполнения этого решения, обратив взыскание на недостроенные корпуса, оцененные в 202 млн руб., в пользу России. В свою очередь сейчас «Сады Киви» пытаются взыскать с Росимущества, Росреестра и властей Сочи 4,9 млрд руб. убытков, которые застройщик понес в ходе реализации проекта. Однако в конце марта в Арбитражный суд Кубани от одного из кредиторов поступило заявление о банкротстве «Садов Киви». Сейчас иск находится на стадии рассмотрения.

«Формально компания не может вернуть свои расходы на детсад. Но полагаю, что в рамках банкротства арбитражный управляющий в обязательном порядке будет оспаривать все безвозмездные сделки, совершенные обществом за последние годы»,— прокомментировал ситуацию «Ъ-Кубань» представитель «Садов Киви».

Генеральный директор Союза арбитражных управляющих «СРО "Северная Столица"» Валерия Герасименко также считает, что в сложившейся ситуации юридическая связь между двумя сделками не просматривается, однако начало процедуры банкротства застройщика может все изменить, и безвозмездная передача детсада будет рассматриваться как причинившая вред кредитору или должнику. «Считаю, что шансы на возврат имущества в конкурсную массу хорошие»,— отметила юрист.

Михаил Волкодав

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