Адвокат заявил о давлении судьи на четверых присяжных по делу врачей Сушкевич и Белой

Четверо присяжных заседателей, которые участвовали в процессе в Московском областном суде по делу осужденных калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, заявили об оказываемом со стороны судьи давлении. Они рассказали об этом в ходе апелляционного слушания, сообщил «Медвестнику» адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов.

По его словам, вчера, 17 апреля, Первый апелляционный суд общей юрисдикции в течение шести часов рассматривал апелляцию по делу неонатолога Элины Сушкевич и бывшего главврача роддома в Калининграде Елены Белой (они приговорены к девяти и девяти с половиной годам колонии соответственно).

В суде присяжных спросили о процессуальных нарушениях в ходе вынесения обвинительного приговора. Четверо из них, утверждает Камиль Бабасов, сообщили, что судья Андрей Вьюнов «заходил в комнату отдыха присяжных и убеждал их в виновности подсудимых». Один из четверых, добавил адвокат, заявил, что не явился на финальное заседание суда по этому делу, поскольку по дороге его остановила «полиция под надуманным предлогом».

Рассмотрение апелляции продолжится 26 апреля. На нем будет заслушано последнее слово осужденных и оглашено решение тройки судей.

Младенец в калининградской больнице умер 6 ноября 2018 года. Мальчик родился недоношенным, и, как утверждало обвинение, врачи сделали ему смертельную инъекцию, чтобы не портить статистику учреждения. В декабре 2020 года коллегия присяжных признала докторов невиновными, однако апелляционный суд приговор отменил. В августе 2022 года присяжные признали Елену Белую и Элину Сушкевич виновными. Именно это решение рассматривает сейчас апелляционный суд.

Сами врачи своей вины не признают. Защита настаивала, что доказательств использования сульфата магния врачами нет. За медиков вступились Российское общество неонатологов, Национальная медицинская палата во главе с Леонидом Рошалем, ряд главных внештатных специалистов Минздрава РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело врачей закончилось колонией».

Лусине Баласян