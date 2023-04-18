Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Союз фермеров Чехии заявил о переизбытке зерна из-за импорта с Украины

В Чехии наблюдается существенный переизбыток зерна из-за импорта пшеницы с Украины, сообщила местная сельскохозяйственная ассоциация «Союз фермеров». Ранее Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на импорт аграрной продукции с Украины.

«Чешскую сельскохозяйственную продукцию невозможно продать на европейском рынке из-за его перенасыщения украинским зерном»,— рассказал глава Союза фермеров Чехии Мартин Пиха (цитата по сайту союза).

Руководитель ассоциации уточняет, что на данный момент в Чехии из-за масштабного импорта пшеницы с Украины запасы зерна оказались слишком велики, а его качество оценивается как крайне низкое. «Кроме того, существует угроза, что наше гораздо более качественное зерно, выращенное по стандартам, установленным в Евросоюзе, будет негде складировать в связи с отсутствием элеваторов»,— подчеркивает господин Пиха. Он также призвал отправлять украинскую пшеницу не в европейские государства, а в страны Северной Африки и Ближнего Востока.

До начала специальной военной операции большая часть зерна с Украины экспортировалась через черноморские порты. После начала боевых действий Евросоюз отменил импортные пошлины для сельхозпродукции с Украины, тем самым позволив ей вывозить зерно наземным транспортом. Отмена пошлин действует до июня. Фермерские организации Польши, Венгрии, а также Румынии и Словакии были недовольны, поскольку украинская сельхозпродукция оседает у них, в связи с чем снижается цена на товары местных производителей.

15 апреля Венгрия и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции, 17 апреля подобный запрет ввели власти Словакии. Сейчас Евросоюз проверяет законность действий этих государств.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...