Союз фермеров Чехии заявил о переизбытке зерна из-за импорта с Украины

В Чехии наблюдается существенный переизбыток зерна из-за импорта пшеницы с Украины, сообщила местная сельскохозяйственная ассоциация «Союз фермеров». Ранее Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на импорт аграрной продукции с Украины.

«Чешскую сельскохозяйственную продукцию невозможно продать на европейском рынке из-за его перенасыщения украинским зерном»,— рассказал глава Союза фермеров Чехии Мартин Пиха (цитата по сайту союза).

Руководитель ассоциации уточняет, что на данный момент в Чехии из-за масштабного импорта пшеницы с Украины запасы зерна оказались слишком велики, а его качество оценивается как крайне низкое. «Кроме того, существует угроза, что наше гораздо более качественное зерно, выращенное по стандартам, установленным в Евросоюзе, будет негде складировать в связи с отсутствием элеваторов»,— подчеркивает господин Пиха. Он также призвал отправлять украинскую пшеницу не в европейские государства, а в страны Северной Африки и Ближнего Востока.

До начала специальной военной операции большая часть зерна с Украины экспортировалась через черноморские порты. После начала боевых действий Евросоюз отменил импортные пошлины для сельхозпродукции с Украины, тем самым позволив ей вывозить зерно наземным транспортом. Отмена пошлин действует до июня. Фермерские организации Польши, Венгрии, а также Румынии и Словакии были недовольны, поскольку украинская сельхозпродукция оседает у них, в связи с чем снижается цена на товары местных производителей.

15 апреля Венгрия и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции, 17 апреля подобный запрет ввели власти Словакии. Сейчас Евросоюз проверяет законность действий этих государств.

Александр Кислов