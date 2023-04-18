Bank Of Cyprus предупредил россиян о закрытии счетов

Крупнейший кипрский банк Bank Of Cyprus отправил российским клиентам уведомления о том, что закроет их счета. На это обратили внимание в компании Main Partner Trust, оказывающей комплексные услуги клиентам на Кипре. Эту информацию также подтвердил Forbes источник в банковской сфере.

Директор Main Partner Trust Алена Сахарова рассказала, что банк начал рассылку уведомлений на прошлой неделе. В письме говорилось, что счета закроют в течение двух месяцев с момента его получения. В компании считают, что поводом для закрытия счета может быть доход от попавшего под санкции бизнеса в России (к примеру, дивиденды или зарплата для работающих на удаленке сотрудников компании, попавшей под санкции), «нетипичный» ВНЖ (например, тип F, который дают иностранцам с доходом €10 тыс. в год).

Источник Forbes уточняет, что Bank Of Cyprus закрывал счета россиянам и раньше. «И здесь основная проблема связана с тем, что они закрывают большое количество корпоративных счетов, то есть проблемы возникают не только у физических, но и у юридических лиц»,— пояснил он.

Bank Of Cyprus считается крупнейшим на Кипре банком. По итогам 2022 года россияне хранили на его банковских депозитах (без учета кипрских компаний, которыми владеют граждане РФ) более €700 тыс. Это на 6% больше, чем за год до этого. Как уточнила госпожа Сахарова, счета в Bank Of Cyprus могут иметь примерно 15% всех россиян, проживающих на Кипре.

Евросоюз запретил россиянам держать на счете больше €100 тыс. на следующий день после начала боевых действий на Украине в 2022 году Это касается как банковских счетов, так и брокерских. В конце марта компания БКС предупредила клиентов о блокировке счетов на Кипре при остатках от €100 тыс.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Bank of Cyprus прошелся по счетам».

Лаура Кеффер